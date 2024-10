Gezin met kinderen ontsnapte aan aanslag, verdachte durfde niet

Een man uit Oss was twee jaar geleden van plan om een vuurwerkbom in een huis in Nuland te gooien. Hij zou dat uiteindelijk niet hebben gedurfd, omdat er kinderen binnen waren. Hij mikte het projectiel, een Cobra, daarom in een auto die voor de woning stond. Voor de rechtbank in Zwolle is tegen de Ossenaar vier jaar cel geëist, ook voor andere zaken.

Door de knal lagen in september 2022 alle ramen van de wagen eruit, klapte het linker achterportier open en stond het dak van de auto bol. Glassplinters waren in Nuland alle kanten op gevlogen. Het is niet duidelijk waarom de verdachten het op de bewoners van het huis hadden gemunt. LEES OOK: Molotovcocktail tegen huis en onder auto, celstraffen tot twee jaar Voor deze aanslag, maar ook de handel in hennep, eiste het Openbaar Ministerie (OM) tegen de Ossenaar vier jaar gevangenisstraf. Hij zou hebben gehandeld in opdracht van de hoofdverdachte, een man van 41 uit Purmerend. Tegen hem is zeven jaar geëist. Hem wordt ook de handel in automatische vuurwapens, waaronder een Kalasjnikov AK-27, drugs en explosieven verweten. Een man uit Eindhoven stond in dezelfde zaak terecht voor de handel in cocaïne en wapens. Hij zou een gevangenisstraf van 5,5 jaar moeten krijgen, vindt het OM. De praktijken van de drie mannen werden blootgelegd via ontsleuteld telefoonverkeer met tientallen betrokkenen. De rechtbank doet 14 november uitspraak in de zaken tegen de drie verdachten.