112-nieuws: vrouw kantelt met auto • bestuurder gezocht na ongeval

07.16

Er is vannacht rond halfvijf een explosief afgegaan bij een geparkeerde auto op de Ter Borghstraat in Geldrop. De auto raakte zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden, meldt de politie. Er wordt nog sporenonderzoek gedaan in de straat.

De ontploffing was de derde in één nacht tijd. Het was ook raak bij een huis in Deurne en een huis in Nieuwkuijk vannacht. In Nieuwkuijk raakte een bewoner zwaargewond.