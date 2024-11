Explosie in appartementencomplex: ramen gesprongen en pannen van het dak

In de hal van een appartementencomplex in Cuijk is zaterdagavond een explosie geweest. De klap is veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. Dat meldt de politie.

Het explosief ging af in een portiek in een appartementencomplex aan de Wegendoorn. Aan het portiek grenzen zes woningen. "We weten nog niet of deze explosie specifiek tegen iemand gericht is, dat moet uit onderzoek blijken", laat een woordvoerder van de politie weten.

Volgens omwonenden was de klap enorm. De ruiten zijn gesprongen en dakpannen zijn van het dak gekomen. De brandweer heeft de pannen teruggelegd. Het pand is inmiddels weer veilig. Er raakte niemand gewond.

Huisdieren

Een aantal bewoners kon tijdelijk hun huis niet in omdat er onderzoek werd gedaan in de hal. Een hond en twee katten zaten in een van de woningen zitten, de dieren bleken uiteindelijk ongedeerd.

De politie heeft het onderzoek afgerond en heeft met mensen in de buurt gesproken. Ze is op zoek naar camerabeelden en getuigen.

Meerdere explosies in de provincie

De explosie is de vierde in een etmaal tijd. In Nieuwkuijk werd vrijdagnacht een explosief bij een voordeur geplaatst. Daarbij raakte een vrouw zwaargewond.

Bij een huis in Deurne ontplofte vrijdagnacht een explosief dat door de brievenbus in de voordeur werd geduwd. Een uur later ging er een explosief af bij een geparkeerde auto in Geldrop.

Illegaal vuurwerk

De meeste explosies worden veroorzaakt door illegaal vuurwerk (Cobra's). Omroep Brabant schreef afgelopen week uitgebreid over het gemak waarmee dit illegale vuurwerk besteld kan worden en wat voor gevolgen het heeft.