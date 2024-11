Auto in vlammen op, mogelijke link met dakdekkersoorlog

Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan aan de Evertsenstraat in Den Bosch. De wagen, een Mercedes CLA, stond geparkeerd bij de kruising met de Johan van Kinsbergenstraat. Volgens een buurbewoner werkt de eigenaar van de auto in de dakdekkersbranche.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het voertuig door de brand verloren ging. De wagen is inmiddels opgehaald door een bergingsbedrijf. De brand werd ontdekt door een buurtbewoner die nog wakker was. Hij hoorde een harde klap en zag vervolgens de auto in brand staan, waarna hij de hulpdiensten belde. Dakdekkersoorlog

Volgens een andere buurtbewoner werkt de eigenaar van de auto in de dakdekkersbranche. Volgens meerdere ingewijden woedt er in Den Boch een dakdekkersoorlog. In de stad vonden de afgelopen maanden al tientallen explosies plaats. LEES OOK: Dakdekkersoorlog: politie legt link met 'conflicten in criminele circuit' Eerder deze week werden een vader en een zoon aangehouden voor mogelijke betrokkenheid met de dakdekkersoorlog. LEES OOK: Arrestaties in dakdekkersoorlog: vader (43) en zoon (22) opgepakt