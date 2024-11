Arrestaties in dakdekkersoorlog: vader (43) en zoon (22) opgepakt

Een 43-jarige vader en zijn 22-jarige zoon zijn donderdagochtend opgepakt voor betrokkenheid bij de dakdekkersoorlog die woedt in Den Bosch. Ze werden opgepakt in hun huizen in de Bossche Graafsewijk.

De vader en zoon werken beiden in de dakdekkersbranche. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn 'bij één of meer geweldsincidenten van de laatste maanden in Den Bosch', schrijft de politie. Bij de mannen zijn vijf voertuigen in beslag genomen. Ook heeft de politie donderdagochtend een bedrijfsruimte aan de Kempenlandstraat in Vught doorzocht.

Volgens de politie werd de ruimte 'waarschijnlijk' gebruikt door de twee mannen. Tijdens dat onderzoek zijn volgens de politie meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Om wat voor opslagmedia het precies gaat, bijvoorbeeld harde schijven of usb-sticks, laat de politie in het midden. Het onderzoek naar de twee mannen gaat nog door.

Onderonsjes worden uitgevochten

In Den Bosch zijn sinds juli zeker twintig explosies en brandstichtingen geweest bij huizen en voertuigen van dakdekkersbedrijven. Die ontploffingen werden 'nagenoeg allemaal veroorzaakt door zwaar, illegaal vuurwerk zoals Cobra’s', schrijft de politie. Daarbij vielen geen gewonden.



Volgens verschillende dakdekkers zouden er 'onderonsjes' worden uitgevochten vanwege afgepakte adressen en grote concurrentie. Dat vertelden ze in september aan Omroep Brabant. In de droge zomermaanden is er minder werk voor dakdekkers en zouden sommige partijen zich genoodzaakt zien om de concurrenten uit te schakelen.

Eind oktober werd een 19-jarige man uit Den Bosch opgepakt voor een explosie bij een bestelbus aan het Schaarhuispad in Den Bosch. Die bus was van een dakdekker. Dit was voor het eerst dat iemand werd gearresteerd vanwege de aanhoudende explosies. Maar diezelfde middag werd de man weer vrijgelaten.

Dakdekker Ali doet een boekje open over de dakdekkersoorlog: