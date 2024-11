Drukke ochtendspits verwacht door slecht weer en spoorstakingen

De ANWB verwacht dat de ochtendspits maandag enorm druk zal zijn. Door stakingen op het spoor en slecht weer zullen meer mensen met de auto nemen, zo denkt de verkeersorganisatie.

Stakingen op het spoor

Om te beginnen ligt het treinverkeer in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot negen uur stil. Medewerkers van ProRail staken voor voor een hoger loon. Maandag doen ze dat op de posten van de verkeersleiding in Roosendaal, Rotterdam en Den Haag.

Hoewel de staking alleen in de ochtend gepland staat, moeten reizigers de hele dag rekening houden met verstoringen.

LEES OOK: Maandag in ochtendspits geen treinen in West-Brabant door staking

Slecht weer

Ook wordt er slecht weer verwacht. Volgens Weerplaza dalen de temperaturen na het weekend en wordt maandag een natte dag. Het ziet er niet naar uit dat het weer daarna beter wordt. In de tweede helft van de week krijgen de buien een winters karakter.

LEES OOK: Iedereen is benieuwd of het gaat sneeuwen, onze weerman weet het

Volgens de ANWB is november sowieso al de drukste maand van het jaar. Op een gemiddelde maandagochtend zou er op het drukste moment in het hele land al ruim 700 kilometer file staan.

Dat was vorige week al te merken. Donderdag was de spits de drukste van het jaar, zo meldde Rijkswaterstaat. Er stond 800 kilometer file in Nederland. Ook Brabant werd toen hard getroffen. Zowel op de A29, A16, A27, A2 als op de A50 stond het verkeer vast.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Drukste spits van het jaar: Brabant was onbereikbaar