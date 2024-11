112-nieuws: man moet bromfiets inleveren • wandelaar van de A2 geplukt

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07.21 Ongeluk op A59 Op de A59 van Den Bosch richting Oss stond vanochtend lange tijd een file voor knooppunt Paalgraven na een ongeluk. De file begon bij Oss en was rond halfacht vijf kilometer lang. De vertraging bedroeg op dat moment ruim een halfuur. Rond acht uur nam de vertraging af en verdween de file.

07.18 Ongeluk op A50 Verkeer op de A50 van Eindhoven richting Arnhem kwam vanochtend voor Ravenstein in een tien kilometer lange file terecht. Die begon bij Nistelrode en was goed voor vijftig minuten vertraging. Hier nam rond kwart over acht de vertraging af.

07.08 Wandelaar van A2 geplukt Agenten haalden afgelopen nacht een wandelaar van de A2 bij Boxtel. Ze hebben de man afgezet op een veilige plek. Waarom de man op de snelweg liep, is niet bekend.

06.57 Ongeluk op A59 Op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel gebeurde vanochtend een ongeluk bij Waalwijk-Oost. Daardoor ontstond een zes kilometer lange file vanaf Nieuwkuijk. Sinds kwart over acht vanochtend kan het verkeer hier weer doorrijden.

06.36 Ongeluk op A2 Verkeer moest op de A2 van Den Bosch richting Utrecht lange tijd rekening houden met een file voor Zaltbommel. Daar gebeurde een ongeluk. De file begon rond halfzeven bij de afrit Veghel en was dertien kilometer lang. De vertraging bedroeg op dat moment een kleine veertig minuten. Pas rond negen uur was de file hier verleden tijd.

03.30 Problemen op het spoor In West-Brabant rijden tot negen uur vanochtend geen treinen vanwege een staking bij spoorbeheerder ProRail. Ook in Zuid-Holland en Zeeland is dit het geval. Ook het treinverkeer over de hogesnelheidslijn tussen België, Rotterdam en Amsterdam ligt stil. De ANWB verwacht hierdoor en door mogelijk slecht weer een erg drukke ochtendspits. Lees hier meer.

02.33 Mishandeling in Sint-Michielsgestel In Sint-Michielsgestel is afgelopen nacht iemand aangehouden nadat die twee anderen thuis had mishandeld. De verdachte verzette zich tegen de arrestatie. Ook in het politiebureau weigerde deze alle medewerking. Foto: Instagram politie Boxtel-Vught-Gestel