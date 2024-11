'Angstaanjagend carnavalsgeweld': dader (27) gaat jaar de cel in

Een Rotterdammer heeft een gevangenisstraf van een jaar gekregen wegens een poging tot doodslag tijdens carnaval dit jaar in Deurne. Volgens de rechtbank in Den Bosch heeft hij toen uit het niets een man van 23 uit Deurne geschopt, geslagen en daarna bijna gewurgd. Ook verzette de 27-jarige Rotterdammer zich toen agenten hem wilden aanhouden. Het slachtoffer heeft nog steeds last van deze angstaanjagende ervaring, zo concludeert de rechter.

De man gaat voor nog eens een jaar de cel in, wanneer hij zich de komende drie jaar niet aan een aantal voorwaarden houdt. Zo is hem een contactverbod opgelegd met het slachtoffer en mag hij geen drank of drugs gebruiken. Ook moet de man zich laten behandelen door een psychiatrische instelling.

De man uit Deurne wilde 10 februari, even na elf uur, gaan plassen bij een boom bij de kruising van de Helmondseweg en de Oosterhof. Plotseling werd hij aangesproken door een voorbijganger, die ‘denk je dat je grappig bent?’ vroeg. Nog voordat het slachtoffer had kunnen reageren, kreeg hij klappen in zijn gezicht. Hij viel op de grond en werd ook toen geslagen en geschopt. Vervolgens werd zijn keel dichtgeknepen en probeerde de man hem te wurgen.

'Jij gaat dood'

De man uit Deurne was bang dat hij het niet zou overleven. Ook, omdat zijn belager een paar keer ‘jij gaat dood’ zou hebben gezegd. Hij werd gered door twee mannen die de Rotterdammer van het lichaam van het slachtoffer wisten af te trekken. “Ik zag dat het slachtoffer naar adem snakte. Volgens mijn gevoel duurde het zeker tien minuten voordat hij op adem kon komen”, verklaarde een van de redders.

Inmiddels gealarmeerde agenten probeerden de verdachte te arresteren. De Rotterdammer kon pas geboeid worden nadat de politie ‘fysieke prikkels’ had gebruikt, zo staat in het proces-verbaal. Op het politiebureau in Eindhoven was de man nog niet tot bedaren gekomen: hij weigerde elke medewerking en zei iedereen te gaan doden.

Twee weken geleden vertelde de officier van justitie al dat hij het hoog opnam wat er die carnavalsavond in Deurne was gebeurd. Hij eiste drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Ook vond het Openbaar Ministerie dat het slachtoffer recht heeft op een schadevergoeding van ruim 7.700 euro.

'Bijzonder gewelddadige aanval'

De rechter kan zich vinden in de hoogte van het bedrag, maar acht de geëiste straf te hoog. Volgens de rechter heeft de Rotterdammer een licht verstandelijke beperking. Hierdoor kon hij zijn gedrag en de gevolgen niet goed inschatten. Ook is vastgesteld dat hij zichzelf niet onder controle had door drugsgebruik, al is door zijn tegenwerking niet duidelijk welke verdovende middelen de Rotterdammer had gebruikt en hoeveel.

Maar buiten kijf staat naar de mening van de rechter dat de man uit Deurne het slachtoffer is geworden van ‘een onverwachte, willekeurige en bijzonder gewelddadige aanval.’

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Celstraf geëist voor 'explosie van geweld' tijdens carnaval