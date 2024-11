Aanslag op viswinkel met explosief, dit zijn de beelden van de dader

De politie heeft beelden vrijgegeven van de explosie bij viswinkel Het Goudvisje in Breda. In augustus zorgde een dader ervoor dat de zaak van eigenaar Mohamed in lichterlaaie kwam te staan. De schade is enorm.

Mohamed Bittich dacht nog dat er misschien binnen in zijn zaak iets ontploft was, maar inmiddels weet hij wel beter. De politie heeft via bewakingsbeelden op straat precies kunnen nalopen hoe de dader, die de explosie heeft veroorzaakt, te werk is gegaan. Camerabeelden

Dat gebeurde op woensdag 21 augustus, rond half vijf in de ochtend. Op camera is te zien hoe een man over straat sluipt en iets bij zich draagt. "Waarschijnlijk een brandbare vloeistof", zegt de politie. Hij sluipt op slinkse wijze door de straat, duikt weg achter struikjes en verstopt zich tussen de geparkeerde auto's zodra hij een scooter aan ziet komen. Als hij zijn kans ruikt, gooit hij een steen door de ruit van de viswinkel, steekt iets aan en gooit het er achteraan naar binnen. Een paar seconden later volgt een enorme explosie. Dader gezocht

Voor eigenaar Mohamed was het een regelrechte nachtmerrie. Hij werd die nacht wakker van gebonk op de deur. "Je zaak staat in de fik", kwam de politie hem vertellen. "Ik kreeg trillende benen en kon wel door de grond zakken." De eigenaar schat dat hij een ton aan schade heeft. De politie hoopt bruikbare tips te krijgen aan de hand van de bewakingsbeelden. Op de video is het gezicht van de dader niet herkenbaar, maar zijn houding en kleding wel. Door de beelden nu te delen, hoopt de politie de aanslagpleger alsnog in de kraag te vatten.