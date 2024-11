Weer een explosie in Den Bosch: voordeur en tuin opgeblazen

De bewoonster van het huis aan de Vierde Hambaken in Den Bosch waar maandagnacht een explosie was, is erg geschrokken. "Gelukkig valt de schade mee, maar de schrik valt niet mee." Ze bezweert dat de ontploffing niets te maken heeft met de dakdekkersoorlog, die Den Bosch al sinds juli in zijn greep heeft.

Op camerabeelden is te zien dat iemand bezig is bij de voordeur van de woning. Op het moment dat deze persoon wegloopt, is er een ontploffing zichtbaar.

De bewoonster was dinsdagmiddag nog onder de indruk van wat er was gebeurd: "Ik hoorde vannacht het hekje opengaan, de hond begon te blaffen en toen kwam er een enorme klap." Volgens haar valt de schade mee: een raam is gebarsten, de kozijnen zijn beschadigd en bloempotten zijn kapot.

Het gaat niet om een aanslag in de dakdekkersoorlog. Er woont op het adres niet iemand die actief is, of banden heeft, met de dakdekkerswereld. Ook de buren werken niet als dakdekker. Waarom er dan een explosief voor de deur is gelegd, weet de vrouw ook niet.

De aanslag op de Vierde Hambaken is al de derde explosie in Den Bosch in een week tijd.

Afgelopen weekend waren er in heel Brabant vijf explosies. Deze vonden plaats in het oosten van Brabant. De politie gaf toen aan dat ze zich zorgen maakt: "Het is dudielijk dat dit een groot probleem is."

