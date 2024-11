Explosiegolf rolt door Brabant: vijf ontploffingen in amper een dag tijd

Ontploffingen bij huizen en voertuigen komen geregeld voor in Brabant en niets wijst erop dat dat snel gaat veranderen. Sinds vrijdagnacht kreeg Brabant maar liefst met vijf verschillende ontploffingen te maken in nog geen 24 uur.

Alle vijf ontploffingen vonden plaats in het oosten van Brabant. De politie Oost-Brabant zegt zich zorgen te maken. "Alle vijf ontploffingen onderzoeken we nog, dus we weten nog niet wat er aan de hand is. Maar het is duidelijk dat dit een groot probleem is", besluit een woordvoerder.

Vrouw zwaargewond

Het begint vrijdagnacht iets na halfdrie met een zware ontploffing in Nieuwkuijk. Een 50-jarige vrouw raakte door de knal ernstig gewond aan haar benen. Het explosief ging af bij de voordeur. Buurtbewoners zijn verrast en zeggen dat de bewoners bekendstaan als 'hele nette mensen'.

Iets later die nacht is het opnieuw raak bij een huis, dan aan de Roothaertstraat in Deurne. Het explosief is door de brievenbus in de voordeur geduwd. De bewoners zijn thuis, maar raken niet gewond. De ontploffing heeft wel veel schade aan de voordeur veroorzaakt.

Volgende avond opnieuw raak

Een uur later gaat er een explosief af bij een geparkeerde auto in Geldrop. De auto raakt zwaar beschadigd, maar ook in Geldrop vallen geen gewonden.

Zaterdagavond ging het weer mis. Twee keer zelfs. In de hal van een appartementencomplex in Cuijk veroorzaakt zwaar illegaal vuurwerk rond negen uur een enorme knal. Ruiten springen en dakpannen komen van het dak.

Na de explosie in Cuijk volgt in Helmond ruim een uur later nog een explosie. Dan bij een huis aan de Hindestraat. De politie zoekt naar twee jonge daders die gevlucht zijn richting de Bakelsedijk. Zij zijn nog altijd niet gevonden en gepakt.

De ontploffing in Helmond is dan de vijfde ontploffing in de provincie in nog geen 24 uur tijd. De politie onderzoekt alle explosies en kan niet zeggen of er sprake is van een verband tussen twee of meerdere ontploffingen.