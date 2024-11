Illegale prostitutie in Breda aangepakt: schrijnende situaties

Bij controles dit jaar op illegale prostitutie in Breda zijn tientallen overtredingen geconstateerd. Buitengewoon opsporingsambtenaren troffen de clandistiene sekswerkers aan in zowel koop- als huurhuizen waar ze in bijna allemaal in 'erbarmelijke omstandigheden' werkten.

De controles op sekswerkers vonden plaats van januari tot en met september. Boa’s kregen in totaal 56 tips binnen over illegale prostitutie. Na onderzoek bleek dat het in 22 gevallen daadwerkelijk om illegale activiteiten ging. Onder welke slechte omstandigheden de prostituees moesten werken is niet bekendgemaakt. De gemeente heeft meerdere woningeigenaren 'last onder dwangsommen' opgelegd. Mocht de woning weer voor prostitutie worden gebruikt, dan volgt een boete. Ook zijn de woningbouwcorporaties op de hoogte gebracht van de huurhuizen waar de illegale activiteiten plaatsvonden. Deze kunnen vervolgens op basis van overtredingen het huurcontract opzeggen en de woningen aan andere mensen verhuren. Dwang of uitbuiting

Aan slachtoffers van dwang of uitbuiting is actief hulp aangeboden. De gemeente heeft in sommige gevallen de coördinator mensenhandel van het district Baronie en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) ingeschakeld. De slachtoffers zijn hierna uit hun benarde situatie gehaald en voorzien van zorg, een veilig onderkomen en passende begeleiding. Ook voor sekswerkers zonder dwang of uitbuiting biedt de gemeente ondersteuning. Via zorgorganisaties kunnen zij hulp krijgen om het illegale circuit te verlaten als zij dat wensen. De gemeente Breda laat weten door te gaan met de maandelijkse controles tegen illegale prostitutie. Volgend jaar staat ook een grootschalige controle in de Baronie op de planning. Daarvoor wordt samengewerkt met woningcorporaties, politie en hulporganisaties. De controles moeten de kwetsbare sekswerkers beter beschermen en ervoor zorgen dat de criminele activiteiten in de kiem worden gesmoord.