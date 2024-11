Geen treinen door groot deel van Brabant door cao-acties

In een groot deel van Brabant rijden woensdagmorgen geen treinen. Dat zal tot zeker negen uur het geval zijn. Daarna zal het enige tijd duren voordat alles die dag volgens het spoorboekje rijdt.

Oorzaak is een nieuwe staking, die is aangekondigd door verkeersleiders van ProRail, die zijn aangesloten bij FNV. Dit is de enige vakbond die niet wil instemmen met een nieuwe cao. De FNV'ers eisen een loonsverhoging van 13 procent, de spoorbeheerder biedt 5,2 procent.

Gevolg van dit meningsverschil is dat er geregeld door personeel van de verkeersleidingposten in ons land het werk wordt neergelegd. Woensdag is dat het geval in Eindhoven en de Limburgse hoofdstad Maastricht. Hierdoor rijden er tot negen uur woensdagochtend geen treinen in Limburg en een groot deel van onze provincie. Ook het internationale treinverkeer tussen Duitsland, via Venlo, naar Amsterdam zal stil komen te liggen.

Reisplannen aanpassen

Ook ver buiten Brabant en Limburg zullen mensen die woensdagmorgen al vroeg met de trein willen, hun reisplannen moeten aanpassen. Onder meer het treinverkeer tussen Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Geldermalsen zal er last van krijgen.

Na negen uur in de ochtend wordt de draad van de reguliere dienstregeling opgepakt, maar, zo waarschuwen de Nederlandse Spoorwegen (NS): houd ook de rest van de ochtend rekening met vertraging en uitval van treinen. Het ‘opstarten’ kost tijd, zo laat de NS weten. Overigens rijden er woensdag, door geplande werkzaamheden, al veel minder treinen van, naar en via Schiphol Airport.

Eén voordeel voor de mensen die in Brabant met de trein willen reizen: in het zuiden van het land zijn er voorlopig geen nieuwe acties gepland.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Geen treinen West-Brabant door staking, druk op de weg door ongelukken