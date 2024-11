112-nieuws: veel vertraging op de A27 en A58 • auto in de sloot na botsing

14.34

Een vrachtwagen en een auto zijn vanmiddag op elkaar gebotst op de N272 bij Sint Anthonis. Na de botsing belandde de auto in de sloot. De bestuurder van de auto raakte gewond maar hoefde niet meer naar het ziekenhuis. De auto is inmiddels geborgen. Er werd kort een omleiding ingesteld voor het verkeer in beide rijrichtingen. Inmiddels is de weg weer vrij en kan het verkeer er in beide richtingen door.