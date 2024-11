Opnieuw een drukke avondspits, hoewel winterse buien even zijn gestopt

Ook woensdagavond is het erg druk op de wegen. Landelijk stond er rond halfzes 450 kilometer file, maar het scheelt dat de winterse buien de afgelopen uren even zijn gestopt, meldt Rijkswaterstaat.

Op de A27 van Breda richting Gorinchem is veel verkeershinder door een ongeluk bij Hank. Eén rijstrook is afgesloten er is ongeveer een uur vertraging tussen knooppunt Everdingen en Werkendam.

Ook op de A50 van Arnhem richting Oss is het aanschuiven. Tussen Oss-Oost en Ravenstein staat het stil, dat kost weggebruikers een half uur extra.

Op de A58 van Eindhoven richting Tilburg staat eveneens file, de vertraging is ruim twintig minuten tussen Best en Oirschot. De andere kant op, van Tilburg naar Eindhoven, is de vertraging een kwartier.

Op de A59 van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch staat file tussen Sprang-Capelle-West en knooppunt Hooipolder, hier ben je een kleine twintig minuten extra kwijt. Dat geldt ook voor het stuk van Den Bosch richting Oss, tussen Oss en knooppunt Paalgraven.

Ook in de middag al enorm druk

De sneeuw en ongelukken zorgden woensdagmiddag voor enorme drukte op de snelwegen in Brabant. Vooral op de A2 rond Eindhoven moesten weggebruikers geduld hebben.

Het is lang geleden dat het buiten de ochtend- en avondspits zó druk was, zei Wijnand Zwaan van de ANWB in het Omroep Brabant-radioprogramma 'Wijn in de Middag': "Ik kan het me niet zo goed herinneren wanneer de laatste keer was. In Brabant sneeuwt het al best lang en die sneeuw blijft liggen. De files zijn niet extreem, maar het verkeer rijdt op veel plaatsen wel erg langzaam."

