'We pakken nu snel een taxi', reizigers stranden op station door staking

Ondanks dat de staking was aangekondigd, liet een aantal treinreizigers zich woensdagochtend toch verrassen. Tot negen uur deze ochtend reden er in een groot deel van de provincie geen treinen omdat verkeersleiders van ProRail staakten. Onder meer op station Den Bosch strandden verschillende reizigers.

"O mijn God, ik moet naar het vliegveld", verzucht een toerist uit het buitenland. "Mijn vlucht vertrekt om tien uur. En nu? Geen idee..." Haar vriendin noemt de situatie een beetje teleurstellend. "Maar we moeten onze vlucht halen, dus we pakken nu snel een taxi."

Ook Arthur is verrast door de situatie. "Vorige week had ik het bericht van de staking gezien, maar deze week was het me even ontgaan. Normaal gesproken check ik de app altijd even van tevoren, maar uitgerekend vandaag had ik niet gekeken."

Voor Thomas geldt hetzelfde. "En nu sta ik hier, bijna in mijn eentje. Helaas... Ik moet naar mijn werk, dus ik ga snel een oplossing zoeken!"

Rianne had de hoop dat de Intercity's nog wel zouden rijden. "Maar ook die gaan niet. Nou goed, ik geef me er gewoon aan over. Volgens mij is dat het allerbeste."