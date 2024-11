Ratten krioelen bij fastfoodrestaurants, rattenvanger weer in actie

Het krioelt weer van de ratten bij de restaurants van fastfoodketens aan de Beneluxweg in Oosterhout. In het voorjaar werden er al 175 ratten afgeschoten, maar de plek blijft aantrekkelijk voor het ongedierte. En dus worden er opnieuw rattenvangers ingezet. De gemeente vindt het bovendien hoog tijd dat ook het gedrag van degenen die de rommel bij de restaurants veroorzaken verandert: "Je kan die ratten nu wel afschieten, maar als er niet opgeruimd wordt, hebben we in het voorjaar weer een plaag.”

“Het loopt de spuigaten uit met de rattenoverlast”, vertelde Jacqueline Kuhlmann van GroenLinks Oosterhout dinsdagavond in de raadsvergadering. Bij de McDonald’s, KFC en La Place wemelt het weer van het ongedierte. Tijd voor een andere aanpak en duidelijkere afspraken tussen de gemeente en de fastfoodketens voor het opruimen van hun afval, vindt zij.

“Als de hygiëne niet verbetert, is het probleem heel snel weer net zo erg.”

Zo hoorde het raadslid van medewerkers van de McDonald’s dat zij na elf uur ’s avonds niet meer naar buiten mogen om de boel schoon te maken. Dit om onveilige situaties te voorkomen. Er is dan namelijk geen zicht meer op bezoekers die rondhangen op het parkeerterrein. En dat terwijl de McDrive tot één of twee uur ’s nachts open is. In de tussentijd wordt het rondslingerende afval op de parkeerplaats niet meer opgeruimd. “Ratten smullen daarvan", stelde Kuhlmann. Ruim een half jaar geleden werden er op een stuk van slechts negen vierkante meter al meer dan honderd ratten afgeschoten met een speciale luchtbuks. Ook is er gesnoeid op het terrein, zodat de ratten minder plekken hebben om zich te verschuilen. LEES OOK: Rattenplaag bij fastfoodrestaurants: 'Al 100 ratten afgeschoten' Maar ‘Ratten Buster’ Mike Heutink uit Roosendaal, die destijds door de gemeente Oosterhout werd ingehuurd, waarschuwde toen al dat deze oplossing van korte duur kon zijn. “Want als de hygiëne rond de fastfoodrestaurants niet verbetert, dan is het probleem binnen een paar maanden weer net zo erg.”

Daarom heeft de fastfoodketen KFC aan de Beneluxweg nu de hulp van rattenvanger Mark Collin uit Zwijndrecht ingeschakeld. “Je ruikt het afval gewoon en dat ruikt behoorlijk”, zegt Collin. Bij het La Place-restaurant staat dag en nacht een container open, weet hij. “Het is een voedingsbron voor ratten. Daar moet je vanaf, want dan wordt het aantal ratten minder.” De rattenvanger ontwikkelde met zijn bedrijf Marandor Pest Control het biologisch bestrijdingsmiddel Stay Away. Het gebruik van rattengif is namelijk verboden. Collins goedje, dat met etherische oliën en korreltjes een brandgeur nabootst, wordt op geurpaaltjes en in ondergrondse gangen aangebracht. “Als die beesten dat ruiken, worden ze bang. ‘Wegwezen', denken ze dan. Hierdoor wordt hun leefgebied kleiner gemaakt, waardoor ze makkelijker gepakt kunnen worden.” Het middel werd eerder al succesvol ingezet bij de McDonald’s in Woerden. “Die zitten nu op nul ratten”, beweert Collin. Maar naast bestrijdingsmiddelen, is er ook meer verantwoordelijkheid vanuit zowel de fastfoodketens als hun bezoekers nodig.

“Blijkbaar zijn prullenbakken niet uitnodigend genoeg om je zooi op te ruimen.”