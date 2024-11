Richairo bezwijkt na gruwelijke aanval met kapmes: acht jaar cel en tbs

Voor het doden van de 22-jarige Richairo Mariën uit Helmond is Tashyke L. (20) woensdag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. L. die uit Spijkenisse komt, ging zijn slachtoffer op 29 maart te lijf met een kapmes op de Korte Lijnbaan in het centrum van Rotterdam.

Mariën werd ruim vijftien keer gestoken, gesneden en geslagen. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. L. werd kort na het incident in de buurt aangehouden. Hij was bevriend met het slachtoffer.

De twee zouden ruzie hebben gehad over geleende kleding die L. niet teruggaf aan het slachtoffer. Bij L. zijn verschillende stoornissen vastgesteld. Zo heeft hij onder meer problemen met het beheersen van impulsen en agressie.

Toekomst afgepakt

"Een zeer schokkend feit", noemde de rechtbank de aanval. "U heeft op klaarlichte dag Richairo meermalen met een machete gestoken. Hij was nog maar 22 jaar, stond midden in het leven en droomde van een toekomst, samen met zijn vriendin. Die toekomst heeft u van hem afgepakt."

De steekpartij gebeurde op straat. "Veel kinderen hebben alles zien gebeuren. Zij zijn ontzettend geschrokken", concludeerde de rechtbank. Dat geldt volgens de rechters ook voor het personeel van de naburige McDonald's, waar Richairo naartoe vluchtte. De rechtbank gelooft niet dat L. zichzelf verdedigde. "Op de beelden is dat niet te zien. U viel hem juist aan."

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.