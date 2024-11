Apotheken vanaf morgen vier dagen dicht door staking

Veel apotheken in onze provincie zijn van vrijdag tot en met maandag dicht door een stakingsactie. Apotheekmedewerkers staken dan voor een betere CAO. De staking loopt van vrijdagochtend zeven uur tot maandagavond acht uur.

Volgens vakbonden FNV en CNV doen honderden medewerkers van 438 apotheken mee aan de actie, die naast Brabant ook in Limburg plaatsvindt. In Best is vrijdag een manifestatie.

Dienstapotheken waar je in het geval van spoed 's avonds, 's nachts of in het weekend terecht kunt voor medicijnen doen niet mee aan de acties.

Staking

Eind oktober werd er ook al gestaakt door het personeel van Brabantse apotheken. De staking in Brabant volgde op eerdere stakingen in andere provincies afgelopen zomer. Op 12 november was er ook nog een landelijke staking van de apotheeksector.

Al maanden liggen vakbonden en werkgeversorganisaties met elkaar overhoop over een nieuwe CAO voor apotheekpersoneel. De vakbonden en het apotheekpersoneel eisen een loonsverhoging van zes procent en een minimumloon van zestien euro.

In augustus stelden de vakbonden daarover een ultimatum aan de werkgevers. Die gaven daar geen gehoor aan.

