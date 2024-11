Vertrek CBR valt slecht bij rijschoolhouders: 'Zit niemand op te wachten'

Rijschoolhouders in Roosendaal leggen zich niet neer bij het geplande vertrek van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) uit Roosendaal. Ze vinden het niet te doen om straks voor rijexamens naar Breda of Bergen op Zoom te moeten rijden. Het gaat ten koste van de rijlessen en is te ver weg, vinden ze.

Stef Peek van de gelijknamige rijschool uit Fijnaart staat met zijn motor voor het CBR-gebouw in Roosendaal. Hij wijst erop dat het huurcontract van het CBR op 1 november volgend jaar afloopt. "Het CBR ziet dat voor de derde keer als een mooie gelegenheid om te vertrekken en alle rijscholen te verplaatsen naar het CBR in Bergen op Zoom. Daar komen dan zestig rijscholen met ongeveer honderd lesvoertuigen, die Bergen op Zoom gaan overspoelen. Daar zit niemand op te wachten."

De rijschoolhouder vindt dat de consument hiervan de dupe wordt. "Want dat gaat meer lestijd kosten, omdat wij daar langer naartoe moeten rijden. Het is slecht voor het milieu en onze voortuigen hebben meer te lijden. Alleen het CBR zelf wordt hier beter van."

Langere wachttijden

Volgens Peek is de capaciteit van het CBR gebouw in Bergen op Zoom onvoldoende en zullen de wachttijden voor rijlessen daardoor oplopen. En dat terwijl er nu al wachtlijsten zijn om te kunnen lessen. De rijschoolhouders in Roosendaal gaan dan ook hun best doen om de sluiting van het CBR-kantoor tegen te houden. "We gaan een klachtenprocedure starten, we gaan met man en macht proberen dit tegen te houden." Stef Peek zegt dat de sluiting in Roosendaal een slecht plan is en alleen maar een centenkwestie is.

Laura zit op haar lesmotor naast Stef Peek. "Ik heb het net vanmiddag voor het eerst gehoord en vind het geen goed idee. De hele rit er naartoe zal ongeveer een half uur kosten, dat is zonde van je rijles. Die tijd kan je veel beter gebruiken om te oefenen en te rijden."

Stef is het daar mee eens: "We zijn dan minimaal een half uur heen en een half uur terug kwijt. Dat gaat allemaal ten koste van je lestijd. Je moet dan minimaal twee uur uittrekken om te lessen. En we hebben het al zo druk, want we hebben al een wachtlijst op dit moment."

In de buurt is fijner

Iets verderop komt rijinstructeur Fons van rijschool Blom uit Etten-Leur net aanrijden. "Wij moesten het nieuws over het vertrek van het CBR uit Roosendaal uit de media vernemen." Hij vindt het een slechte zaak dat de rijschoolhouders zelf niet zijn ingelicht.

Djayden komt net afgetraind de sportschool uitlopen, die in hetzelfde gebouw zit als het CBR en wil binnenkort gaan rijlessen. "Ik zou het wel jammer vinden als ze hier vertrekken. Als ze in de buurt zitten is natuurlijk fijner. Het kost reistijd en als ze in de buurt zitten, dan kan ik gewoon mijn deur uit en meteen beginnen."

Berend Frijters van de gelijknamige rijschool uit Oud Gastel ziet de sluiting van het CBR ook niet zitten. "Het is niet ideaal, wij zitten in Oud Gastel en het is hartstikke dichtbij voor ons. Ze willen ons het liefste richting Breda hebben, maar dat is voor ons onmogelijk gezien de afstand en reistijd."

Ook verkassen naar Bergen op Zoom dat zal een uitdaging worden. Berend verwacht niet dat de plannen, zoals eerder in 2016, nog kunnen worden teruggedraaid: "Ik denk dat ze de plannen deze keer wel beter hebben dichtgetimmerd en dat er weinig meer aan te doen is."

