Cobra's ontploft in appartement, vuurwerk werd naast bed bewaard: 'Naïef'

Vier spontaan ontplofte Cobra's hebben vrijdagochtend in een appartement aan de Markt in Hapert een ravage veroorzaakt. Het zware illegale vuurwerk lag in het bureaulaatje van een zestienjarige jongen. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond, maar zijn vader is enorm geschrokken. "Het is een naïef kereltje."

De vader van de jongen was op het moment van de explosie niet thuis. Zijn tweede kind, een stiefzoon, zat in de woonkamer en raakte niet gewond. Wel is hij zich rot geschrokken. Volgens de vader zouden de Cobra's van twee vrienden van zijn zestienjarige zoon zijn. Zij hadden kattenkwaad uitgehaald en waren bang dat het spoor naar hen zou leiden. Ze vroegen hun vriend of hij de Cobra's een paar dagen bij zich wilde houden. "En, zo naïef als-ie is, heeft hij ze in zijn bureaulaatje gegooid." "Hij heeft de consequenties van dat vriendendienstje niet overzien", zegt de vader huilend. "Ik wil geen hele geruchtenstroom, het is gewoon een naïef kereltje. Hij legde het in rommellaatje, 'want daar kijkt papa toch niet in'. Niet doorhebbend wat daar de consequenties van zijn."

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Spontane explosie

Rond kwart over negen in de ochtend kreeg de politie een melding van een ontploffing in het appartement. Een jongen, die in het appartement woont, bleek vier Cobra's in zijn bureaula te hebben liggen. Door de explosie sneuvelden meerdere ruiten. Het lijkt erop dat de Cobra's spontaan zijn afgegaan. "Dat kan gebeuren", zegt de politie. "Die kans varieert, afhankelijk van wat voor soort Cobra het is. Is het een echte Cobra? Is het namaak? Is er flitspoeder vrijgekomen?", sommen ze de voorwaarden op. "We zijn in gesprek met de jeugdige eigenaar van de Cobra's en zijn ouders", zegt de politie. Of de jongen gestraft wordt, mogen zijn ouders zelf bepalen. "Zij zijn verantwoordelijk voor verdere consequenties", laat de politie nadrukkelijk weten. Dit is de kracht van een Cobra: van je hand eraf tot een vuurwerkramp: