Explosie in appartement: bewoner had meerdere cobra's in de slaapkamer

In een appartement aan de Markt in Hapert is vrijdagochtend een explosie geweest. Deze vond plaats in de slaapkamer, waar volgens de politie meerdere cobra's zouden liggen die spontaan zijn geëxplodeerd. De klap zorgde binnen voor een flinke ravage en ruiten sneuvelden. Het appartement is onbewoonbaar verklaard.

Er raakte niemand gewond. Het gaat om een appartement boven de Jumbo. De explosie zou zijn veroorzaakt door een groepje jongeren, dat met vuurwerk bezig was. Maar binnen in het appartement zelf is de meeste schade te zien. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. De brandweer heeft het glas beneden alweer opgeruimd.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision.