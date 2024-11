Bizarre drugsvondst: politie ontdekt tuinkabouter die is gemaakt van MDMA

Het is een wel heel bijzondere vondst, deze tuinkabouter van 2 kilo die volledig is gemaakt van MDMA. De politie Dongemond vond de kabouter tussen een grote drugsvondst in hun gebied.

Het leek voor agenten een wat vreemde plek om je tuinkabouter te bewaren, want het object lag tussen verschillende verdovende middelen. De kabouter woog bijna twee kilo, dus besloot de politie om het ding voor de zekerheid toch even te testen op eventuele verdovende middelen. Wat bleek, de kabouter is volledig gemaakt van MDMA. "De kabouter was er zelf zichtbaar van geschrokken", schrijft de politie er grappend bij. Politie basisteam Dongemond beslaat de gemeenten Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena. Het is niet duidelijk waar de drugs en de kabouter gevonden zijn.