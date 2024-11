Einde megaproces Van Laarhoven in zicht na jarenlang getouwtrek en herrie

De ontknoping is nabij van het langslepende proces rond de Tilburgse wietpioniers Johan en Frans van Laarhoven. Politie en justitie beschuldigen de broers van het runnen van een misdaadorganisatie en belastingontduiking van meer dan twintig miljoen euro. De broers op hun beurt beschuldigen politie en justitie van vuil spel. Johan zat jarenlang in een vieze Thaise cel, door toedoen van Nederland, zeggen ze. Beide houden elkaar in een wurggreep. Maar over een ding zijn ze het eens: dit moet stoppen.

Johan (64) en Frans (66) van Laarhoven waren altijd de baas van de Grass Company: een succesvolle keten van coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. Maar politie en justitie ontdekten dat ze zich niet aan de regels hielden. Belastingdienst

De broers schreven in hun boekhouding iets anders op dan er in werkelijkheid gebeurde, zo luidt de verdenking. Ze kochten en verkochten in werkelijkheid meer wiet dan er op papier kwam. Het verschil streken ze op als extra winst. Door dat gesjoemel in de administratie hoefden ze minder belasting te betalen. Zeker twintig miljoen euro kwam zo nooit bij de Belastingdienst terecht. De aanklacht werd daarom belastingfraude, valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. En verder nog een aanklacht wiethandel. Ook het investerings- en vastgoedbedrijf en directeur Marco de Jong (64) zijn aangeklaagd. Thailand

Toen het onderzoek, liep verhuisde Johan van Laarhoven naar Thailand. Maar de Nederlandse autoriteiten lieten ook daar onderzoek doen naar zijn handel en wandel. In 2014 pakte de Thaise politie hem op. Johan werd veroordeeld voor witwassen en kreeg 75 jaar gevangenisstraf. De Tilburger belandde onder mensonterende omstandigheden in een cel. De situatie leek uitzichtloos. Minister

Johan en zijn broer Frans klaagden de Nederlandse overheid aan, want die zou de arrestatie in gang hebben gezet. Er volgde een reeks rechtszaken met getuigenverhoren en een publiciteitscampagne met de slogan 'Justice for Johan'. Na bemoeienis van Kamerleden en bemiddeling door minister Grapperhaus keerde Johan terug. Tot eind augustus 2020 zat hij in Vught de rest van zijn celstraf uit.

Het enige beeld van de vrijlating dat er is (foto: screenshot documentaire)