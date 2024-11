Sekswerker Lisette uit Tilburg voelt liefde en empathie voor haar klanten

Lisette Mepschen (33) uit Tilburg werkt als sekswerker, of ‘erotisch dienstverlener’ zoals ze het zelf noemt. En ze heeft zich gespecialiseerd in klanten die moeilijk een relatie kunnen aanknopen, bijvoorbeeld omdat ze gehandicapt zijn. Daarover maakt ze nu met theatergezelschap ‘Speels Collectief’ een voorstelling. Het is een ‘ode aan betaalde intimiteit’. Lisette vertelt zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant over de voorstelling en over haar werk.

‘Love by the hour’, zo heet de theatervoorstelling. Er speelt ook een klant van Lisette in mee: Erik Groot Kormelink uit Amsterdam. Hij is gehandicapt en zit in een rolstoel en maakt al jaren gebruik van de diensten van Lisette.

Haar missie is het normaliseren van seksualiteit en sekswerk. Ze wil af van het beeld van de sekswerker als ‘vrouw die gered moet worden’, en de klant als ‘het vieze mannetje’. Zelf vat ze haar werk op als ‘mensen escorteren naar een bevredigend seksleven’.

Ze was 20 toen ze uit een zucht naar avontuur voor een escortbureau ging werken. Al snel begon ze voor zichzelf. Eerst als ‘Lieve Lisette’, maar inmiddels gewoon onder haar eigen naam. Via podcasts en lezingen geeft ze wie maar wil uitleg over haar werk. Door open te zijn over haar werk wil ze bijdragen aan een wereld met minder taboes rond seksualiteit en sekswerk.

Ze is niet van de ‘quick fix’, zoals ze zelf zegt, maar op zoek naar mensen die echt contact willen maken. En hoewel er een prijskaartje hangt aan haar diensten zegt ze ‘liefde en empathie’ te voelen voor haar klanten.

De voorstelling ‘Love me by the hour’ is nog tot volgend voorjaar te zien in diverse theaters. Op zaterdag 30 november komt ‘Speels Collectief’ naar De Nieuwe Vorst in Tilburg tijdens het festival VFest.

Verder in KRAAK:

Femke Zeedijk uit Eindhoven stapte deze week uit de Tweede Kamerfractie van NSC na vermeende racistische opmerkingen in de ministerraad en het aftreden van partijgenoot en staatssecretaris Nora Achahbar.

En: de journalisten Sander van Mersbergen en Jurriaan Nolles schreven het boek ‘Fritske’, over het dubbelleven van de gevallen Jumbo-topman Frits van Eerd. Over ‘een man die compromisloos zijn dromen najaagt en daarbij altijd op het randje leeft - tot het doek valt’.

KRAAK. wordt elke zondag live uitgezonden en daarna herhaald. Het programma is ook terug te kijken via Brabant+.