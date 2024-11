Elke dag zien ze in dit ziekenhuis een slachtoffer van huiselijk geweld

Ieder jaar hebben ze in het Amphia ziekenhuis 350 situaties waarbij iemand vermoedelijk thuis mishandeld wordt. Het ziekenhuis heeft een speciaal team om huiselijk geweld te herkennen en zorgverleners te helpen bij het doen van een melding.

“We zijn alert op allerlei signalen”, vertelt Yvon van Gastel, coördinator van het team SIP. “Bijna elke dag zien we in het Amphia iemand waarbij we huiselijk geweld vermoeden. Dat vind ik veel.” Ze denkt dat mensen zich er weinig bewust van zijn hoe vaak geweld tegen vrouwen voorkomt. Als ze uitlegt dat ze in het ziekenhuis dagelijks situaties tegenkomen, krijgt ze vaak verbaasde reacties. “We moeten die taboesfeer doorbreken.” Volgens nieuwe cijfers van het CBS had in 2024 tien procent van de vrouwen in Brabant het afgelopen jaar te maken met huiselijk geweld. Dit gaat om zo'n 110.000 meisjes en vrouwen van 16 jaar en ouder. LEES OOK: Een op de tien Brabantse vrouwen is slachtoffer van huiselijk geweld Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag ligt dit getal nog hoger: 165.000 Brabantse vrouwen geven aan dat zij dit afgelopen jaar meemaakten. Daarbij komt dat in onze provincie ieder jaar gemiddeld zes vrouwen worden vermoord.

“Bijna altijd zijn vrouwen het slachtoffer.”

In het Amphia zien ze slachtoffers van alle leeftijden. “Van baby's tot volwassenen en ouderen. Bijna altijd zijn vrouwen het slachtoffer. Soms gaat het om mannen.” Het team SIP wordt op verschillende manieren ingezet. “We kunnen erbij geroepen worden om de situatie beter in beeld te brengen. We gaan het liefst persoonlijk met iemand in gesprek." Zorgverleners letten standaard op kenmerken. Soms heeft iemand opvallend lichamelijk letsel, zoals blauwe plekken. Maar het kan ook gaan om signalen van verwaarlozing of verslaving. “We hebben hier weleens een iemand gehad die een overdosis medicijnen had genomen", vertelt Van Gastel. "Dat is al zorgelijk, maar toen de zorgverlener vragen stelde, bleek de situatie nog schrijnender." Op zo'n moment wordt het team SIP ingevlogen.

“Door er te zijn voor iemand, kan een verhaal een andere wending krijgen.”

Soms zijn de signalen duidelijk, maar durft iemand er niet over te praten. Zoals een tijd geleden bij een jonge vrouw die zwanger was. “Ze was mishandeld door haar partner, maar zei dat er iets anders gebeurd was. Door er te zijn voor iemand, kan een verhaal een andere wending krijgen.” Volgens Van Gastel is meer aandacht en openheid hard nodig om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De actie Orange the World, die deze week start, kan hierbij helpen. “Echt iedereen kan met huiselijk geweld te maken krijgen, met welke achtergrond dan ook.”