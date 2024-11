Man (23) reed te hard, maar hem kan dood van fietser niet worden verweten

Een 23-jarige man uit Bavel krijgt geen straf voor zijn aandeel in een dodelijk ongeluk, in september 2022 in Breda. Volgens de rechtbank in Breda heeft hij die zaterdagnacht met zijn auto wel te hard en daarmee gevaarlijk gereden, maar kan hem de dood van een 54-jarige fietser niet worden verweten.

De fietser had op de kruising van de Loevesteinstraat met de Mathenessestraat in Breda voorrang moeten verlenen, zo oordeelt de rechter. Bovendien reed de auto ook niet zo hard dat het latere slachtoffer hiermee geen rekening had kunnen houden. En dus wordt de man uit Bavel geen straf opgelegd. De officier van justitie was twee weken geleden juist van mening dat de chauffeur het ongeluk had veroorzaakt door aanmerkelijk onvoorzichtig te rijden. De automobilist werd verweten dat hij in de nacht van 24 op 25 september 2022 op een druk kruispunt met een oversteekplaats voor fietsers de maximumsnelheid overtrad. Hier mag 50 kilometer per uur worden gereden, de wagen tikte 72 kilometer aan. Ook remde hij te laat met als gevolg dat de fietser overleed. 'Niet te hard'

De rechtbank erkent dat de bestuurder een verkeersovertreding heeft begaan. Maar de automobilist kende de situatie goed en hij hoefde er van de rechter niet bedacht op te zijn dat een overstekende fietser hem geen voorrang zou verlenen. Bovendien reed hij niet overdreven hard, onvoorzichtig of onoplettend. Een buurtbewoonster was vanuit haar huis getuige van de aanrijding en ze zag de fietser door de lucht vliegen. Ze belde meteen de hulpdiensten. Die kwamen met spoed. De fietser werd naar een ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen. De rechter begrijpt dat de nabestaanden een groot en onherstelbaar leed is aangedaan. Zij moeten een vader, broer en vriend missen. Er is wel een gesprek geweest tussen hen en de man uit Bavel en dat heeft beide partijen geholpen bij het verwerken van het ongeluk. Bestuurder voelt zich schuldig

Ook de bestuurder heeft het volgens de rechter niet makkelijk. Eén van de drie mensen die bij hem in de wagen zaten, raakte gewond en zelf voelt hij zich schuldig aan het ongeval. Sindsdien is hij snel geprikkeld en ervaart hij ook andere psychische gevolgen van de fatale botsing. "Hij zal dit de rest van zijn leven herinneren en met zich moeten dragen”, zo meent de rechter, die er aan toevoegt wat het dan nog voor zin heeft om hem te straffen. De politie deed direct onderzoek na het ongeluk: