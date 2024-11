In drie dagen is 15.000 euro opgehaald voor gezin van overleden Loïs

De inzamelingsactie voor de ouders van Loïs heeft na drie dagen al het doel van 15.000 euro gehaald. De achtjarige Loïs overleed vorige week door medische redenen op een kinderfeestje bij trampolinepark Jump XL in Waalwijk.

Elise, oprichter van de crowdfundingsactie, wil samen met de andere ouders iets extra's doen voor het gezin. "Dit zijn roerige tijden. We hopen dat zij de komende periode even niet hoeven na te denken over financiële vraagstukken. En dat als ze een mooi gedenkplekje willen creëren dat gewoon kan."

Ze hopen dat ze het gezin hiermee in elk geval een potje geld kunnen geven. "Zodat ze daar niet ook nog over na hoeven te denken. Het is mooi als wij als buitenstaanders dat kunnen bieden, naast de knuffels en armen om hen heen."

