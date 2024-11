112-nieuws: auto botst tegen boom • frontale botsing in Alphen

21.05

Bij een controle is dinsdagmiddag een grote hoeveelheid ketamine aangetroffen. In totaal vijftig kilo dat was verdeeld over tien zakken, meldt de politie vandaag. De Dienst Infrastructuur van Landelijke Expertise en Operaties controleerde dinsdag een auto met Belgisch kenteken op de A16 bij Hazeldonk, richting de Belgische grens. De 31-jarige bestuurder uit Frankrijk is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.