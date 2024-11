112-nieuws: autobrand in Oosterhout • auto botst op boom in Sprang-Capelle

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

04.31 Auto botst op boom in Sprang-Capelle Drie jongeren raakten afgelopen nacht zwaargewond nadat de auto waarin ze zaten crashte tegen een boom naast de Eerste Wittedijk in Sprang-Capelle. Dit gebeurde rond kwart voor twee 's nachts. De jongeren zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Op de auto waarin ze reden, zaten geen kentekenplaten. Lees hier meer. Van de auto bleef na de crash weinig over (foto: Erik Haverhals/SQ Vision). Foto: Erik Haverhals/SQ Vision

02.46 Autobrand Oosterhout Een auto is afgelopen nacht door brand verwoest in de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer kon de auto snel blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek. Bij het blussen van de auto in Oosterhout kwam veel rook vrij (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Van de auto in Oosterhout bleef weinig over (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

02.35 Vrachtwagens botsen op A16 Twee vrachtwagenchauffeurs zijn afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een botsing van hun trucks op de Moerdijkbrug. Dit gebeurde op de weg van Dordrecht richting Breda. Een van de chauffeurs zat langdurig bekneld in de cabine. Lees hier meer. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision