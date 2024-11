112-nieuws: autobrand in Oosterhout • frontale botsing in Alphen

15.30

Op de Kapellekensbaan in Alphen zijn twee auto's vanmiddag frontaal op elkaar gebotst. Een van de auto's kwam op de verkeerde weghelft terecht waardoor de botsing ontstond. Bij het ongeluk raakten twee personen gewond. Een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis vervoerd. Er was flink wat blikschade. De weg was in beide richtingen afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto's getakeld en afgevoerd.