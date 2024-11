112-nieuws: autobrand in Oosterhout • kapotte vrachtwagen van A2 gehaald

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.26 Autobrand op de A73 De A73 van Maasbracht richting Nijmegen was vanochtend enige tijd afgesloten bij Cuijk. Daar vatte een auto vlam. De afsluiting van de rijstrook leidde rond halfelf vanochtend tot een drie kilometer lange file vanaf knooppunt Rijkevoort. De vertraging bedroeg minder dan tien minuten.

10.12 Jongen (15) bestuurder gecrashte auto De auto die afgelopen nacht crashte in Sprang-Capelle werd bestuurd door een 15-jarge jongen. Dat maakte de politie bekend. Hij was vermoedelijk onder invloed van alcohol. In de auto zaten verder een 21-jarige man uit Kaatsheuvel en een 26-jarige man uit Sprang-Capelle. Lees hier meer. De auto raakte een boom naast de Eerste Wittedijk (foto: Erik Haverhals/SQ Vision).

09.44 Kapotte vrachtwagen op A2 De rechterrijstrook van de A2 van Utrecht richting Den Bosch was vanochtend korte tijd dicht bij knooppunt Empel. Daar stond een kapotte vrachtwagen op de weg. De afsluiting leidde rond kwart voor tien 's ochtends tot een vijf kilometer lange file vanaf Zaltbommel, goed voor zo'n vijf minuten vertraging.

07.10 Vrouw wil ervandoor gaan in politieauto Een vrouw probeerde afgelopen nacht ervandoor te gaan in een auto van agenten van de politie Breda Zuidwest. Een taxichauffeur had de politie gebeld omdat de vrouw uit zijn rijdende taxi was gesprongen, mogelijk omdat ze niet wilde betalen. Toen de agenten de vrouw aan wilden houden, verzette ze zich flink. Ze beet, schopte en sloeg de agenten. Lees hier meer.

Foto: Instagram wijkagenten Breda Zuidwest

04.31 Auto botst op boom in Sprang-Capelle Drie jongeren raakten afgelopen nacht zwaargewond nadat de auto waarin ze zaten crashte tegen een boom naast de Eerste Wittedijk in Sprang-Capelle. Dit gebeurde rond kwart voor twee 's nachts. De jongeren zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Op de auto waarin ze reden, zaten geen kentekenplaten. Lees hier meer. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision

02.46 Autobrand Oosterhout Een auto is afgelopen nacht door brand verwoest in de Van Leeuwenhoeklaan in Oosterhout. Toen de brandweer aankwam, stond de auto al in lichterlaaie. De brandweer kon de auto snel blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De politie doet onderzoek. Bij het blussen van de auto in Oosterhout kwam veel rook vrij (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

02.35 Vrachtwagens botsen op A16 Twee vrachtwagenchauffeurs zijn afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een botsing van hun trucks op de Moerdijkbrug. Dit gebeurde op de weg van Dordrecht richting Breda. Een van de chauffeurs zat langdurig bekneld in de cabine. Lees hier meer. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision