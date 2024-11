Coffeeshophouders Van Laarhoven kaalgeplukt voor miljoenen euro’s

De Tilburgse wietpioniers Johan en Frans van Laarhoven hebben geldboetes betaald en zijn 'kaalgeplukt' voor 7,75 miljoen euro, zo bleek maandagmiddag in de rechtbank in Breda. Een en ander gebeurde buiten de rechtszaal om, na lange onderhandelingen. De rechtbank kreeg maandag een korte presentatie van de ‘deal’, zonder al te veel details. De rechters gaan nu beoordelen of het rechtvaardig is, want van een proces komt het dus niet meer.

De verdachten hebben de straf niet alleen in de portemonnee gevoeld. Frans van Laarhoven (66) moest ook aan het werk. Hij voerde een werkstraf uit van 280 uur. De directeur kreeg 180 uur. Johan van Laarhoven (64) moest alleen betalen, want de partijen vonden dat de Tilburger al genoeg voor de kiezen heeft gehad in de Thaise cel.

Miljoenen Oorspronkelijk was de aanklacht 20 miljoen euro die de verdachten zouden hebben verdiend aan gesjoemel met de administratie in hun coffeeshops. Het OM meldde eerder al dat 10 miljoen euro naar Thailand was gegaan, waarmee het dus in Nederland nog om 10 miljoen leek te gaan.

Andere processen

Met de deal wordt de strafzaak afgesloten als het aan de officier van justitie ligt. Het proces dreigde anders nog jarenlang voort te slepen. Niet alle rechtszaken zijn voorbij. De officier van justitie noemde nog een fiscale kwestie met de Belastingdienst en een civiele zaak, vermoedelijk die tegen de Staat der Nederlanden over de gang van zaken in Thailand.

Er zijn meer afspraken gemaakt. Die gaan ook over de 19 bedrijven, waaronder de vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch. Afgesproken is dat er een andere ‘vennootschapsstructuur’ moest komen. Die is er intussen. Details zijn niet bekend. Duidelijk is wel dat de medeverdachte en huidige directeur met een schone lei verder kan met de Grass Company.

De officier van justitie en de advocaten gingen maandag niet uitgebreid in op alle afspraken rond de 'deal'. Die blijkt al te zijn gemaakt op 29 november 2022 en ondertekend maar werd al die tijd stilgehouden.

Opluchting

De directeur van de Grass Company was in de zaal maandagmiddag, net als Frans en Johan van Laarhoven. Die laatste was voor zover bekend nog niet eerder in de rechtszaal voor zijn strafzaak. Hij zei niets. Maar de opluchting bij iedereen was voelbaar.

Zijn advocaat stond stil bij de lijdensweg van de Tilburger. “Meneer heeft meer dan 2000 dagen vastgezeten in De Hel van Bangkok. Alle nachten heeft hij zich afgevraagd wat hij verkeerd heeft gedaan. Alles is hem afgenomen. Vrouw, kind, vermogen, zijn goede naam.”

Uitspraak

Volgens de advocaat heeft Johan van Laarhoven altijd ‘naar eer en geweten gehandeld’. De advocaat vroeg om meteen maandag al uitspraak te doen, maar dat wilden de rechters niet.

De voorzitter zei dat ze de tijd nemen om er goed naar te kijken, zoals eigenlijk in alle strafzaken. De rechtbank in Breda doet op 9 december uitspraak in de zaak. De gang van zaken is ongewoon. Zo is niks duidelijk geworden of de verdachten iets bekenden of ontkenden.

De zitting maandagmiddag duurde maar een uur. De verdachten zwegen.

Coffeeshops

Via de vier coffeeshops in Tilburg en Den Bosch zouden Johan en Frans en andere verdachten volgens het OM een schijnconstructie hebben opgezet om een deel van de winsten van hun wiethandel buiten beeld te houden.

Belastingontduiking, dat was altijd de kern van de beschuldigingen.

In 2011 startte een rechercheonderzoek. Daarna volgden arrestaties. Johan van Laarhoven werd opgepakt in Thailand in 2014 waar hij woonde. Hij kreeg 75 jaar celstraf voor witwassen. Maar de Tilburger zat onder mensonterende omstandigheden in een cel. Na politieke druk uit onder meer de Tweede Kamer werd hij terug naar Nederland gehaald en kon hij in Vught de rest van zijn straf uitzitten.

Terwijl de strafzaak startte begonnen ook de broers en advocaten met procedures richting politie en justitie. Ze beschuldigden de autoriteiten van vuil spel door Johan aan te geven in Thailand.

Over die affaire is niks afgesproken in deze deal. Volgens de officier van justitie in Breda waren daarover ‘onoverbrugbare verschillen van inzicht’. Of die procedures nu doorgaan, is onbekend.