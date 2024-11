112-nieuws: brand bij bedrijf in Dongen • gewonde bij botsing in Tilburg

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07.21 Ongeluk op A29 Verkeer op de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam komt vanaf Willemstad in een file terecht na een ongeluk bij de afrit Numansdorp. Daar is de linkerrijstrook dicht. De vertraging bedroeg rond halfacht bijna twintig minuten.

07.07 Fikse file op A50 De linkerrijstrook van de A50 van Oss richting Eindhoven is afgesloten bij Veghel-Noord na een ongeluk. De afsluiting leidde rond zeven uur vanochtend tot een zeven kilometer lange file vanaf Nistelrode, goed voor een uur vertraging. Je kan het best omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2.

07.05 Ongeluk op A17 Verkeer op de A17 van Roosendaal richting Dordrecht moest vanochtend korte tijd rekening houden met een file voor knooppunt Klaverpolder. Daar gebeurde een ongeluk. De file begon rond zeven uur bij industrieterrein Moerdijk en was op dat moment vier kilometer lang. De vertraging bedroeg ruim tien minuten.

04.47 Brand bij bedrijf in Dongen Bij een bedrijf aan De Els in Dongen woedde afgelopen nacht een uitslaande brand. De brandweer zette veel materieel in om het vuur te bestrijden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouw. Anderhalf uur na het uitbreken van de brand was het vuur onder controle. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

01.36 Twee doden bij politieachtervolging Op een spoorwegovergang in Berghem zijn afgelopen nacht twee inzittenden van een auto om het leven gekomen. Hun auto werd op de overgang aangereden door een trein. De auto kwam op de overgang terecht tijdens een politieachtervolging. Waarom agenten achter de auto aangingen, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision