Grof geweld na wedstrijd in Rotterdamse Kuip: politie zoekt NAC-supporter

De politie zoekt een man die zich flink heeft misdragen na de voetbalwedstrijd Feyenoord - NAC op zondag 22 september. Meerdere supporters van de Bredase club, waaronder de man van wie de politie nu een foto toont, vielen met veel geweld een eetkraam met cateringpersoneel aan.

Doodsangsten

Het personeel van de eetkraam stond die bewuste wedstrijddag lange tijd doodsangsten uit. Medewerkers klommen uit de kraam en over de hekken om te ontsnappen aan het geweld van de supporters van NAC.

Hierdoor raakten meerdere medewerkers gewond. Ook de kraam raakte zwaar beschadigd. De schade is zo'n 16.000 euro. Ook moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen om de rust terug te laten keren in het stadion in Rotterdam.

