112-nieuws: verdacht pakketje in Eindhoven • bestelbus op de kop

17.27

Op de Midden-Brabantweg, de N261 bij Loon op Zand, is een bestelbus meerdere keren over de kop getold. De bestuurder is de macht over het stuur verloren en is 100 meter doorgedraaid. Hij raakte gewond aan zijn hoofd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Wel is hij meegenomen naar het politiebureau, omdat het vermoeden is dat hij gedronken heeft.