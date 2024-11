Scholen in Den Bosch gewoon open ondanks dreiging met schietpartij

De vier scholen in Den Bosch die maandagavond werden bedreigd in een bericht op social media zijn dinsdag gewoon open. Op SnapChat werd maandagavond gedreigd dat er dinsdag op vier scholen zou worden geschoten.

Op SnapChat werd een foto geplaatst met een revolver en de tekst: ‘morgen schietpartij in Den Bosch bij Yuverta, Pierson Bossche Vak en Rodenborch’.

Volgens de rector van het ds. Pierson College in Den Bosch wordt er dinsdag gewoon les gegeven op de vier scholen. Dat is besloten na een analyse van de politie.

'Veiligheidsprotocol in werking'

“Meteen na de dreiging is het veiligheidsprotocol in werking gegaan”, legt de rector uit. “We moeten dit serieus nemen. In overleg met de politie is besloten dinsdag wel les te geven. Wij volgen daarin hun advies.”

Volgens de rector wordt er in klassen zeker aandacht besteed aan de bedreiging. “Tijdens de eerste lessen zullen docenten erover in gesprek gaan met de leerlingen.”

De politie doet verder onderzoek naar de maker van het bericht. Het bericht zou dus rondgaan op Snapchat, een app waar foto's en video's gedeeld kunnen worden.

Meer dreiging

Een zelfde soort dreiging ging zondagavond rond op social media. Toen werden meerdere scholen in Breda en Etten-Leur genoemd als doelwit. Hiervoor werd zondagnacht een minderjarig meisje met de Nederlandse nationaliteit opgepakt in België.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Leerlingen geschrokken van dreiging op scholen: 'Je weet maar nooit'

Scholen bedreigd: minderjarig meisje in België opgepakt