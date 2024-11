Machinist, conducteur en passagiers met de schrik vrij na dodelijk ongeluk

In de trein die maandagnacht botste op een auto met twee mannen die vluchtten voor de politie, zaten tien mensen. Dat heeft de NS dinsdag laten weten. Het gaat om acht passagiers, de machinist en conducteur. Niemand in de trein raakte gewond. De twee inzittenden van de auto, mannen van 45 en 29 uit Nijmegen en Wijchen, overleefden de klap niet.

Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang aan aan de Burgemeester Van Erpstraat in Berghem. De twee mannen sloegen op de A50 op de vlucht. Dinsdag maakte de politie bekend dat agenten de auto wilden laten stoppen, omdat het voertuig was gestolen.

De machinist van de trein die bij het ongeluk maandagnacht betrokken was, is met de schrik vrijgekomen. De trein, die verderop tot stilstand kwam, raakte wel flink beschadigd. "Dat komt omdat er een kreukelzone aan de onderkant zit. De cabine van de machinist blijft daardoor heel", legt een woordvoerder van de NS uit.

De machinist krijgt hulp aangeboden. "Wij zorgen daarom altijd voor opvang", zegt de woordvoerder.

Tweede treinongeluk in Berghem

Opvallend is dat in Berghem eerder dit jaar, tijdens carnaval, ook al een ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang. Een trein botste op de Zevenbergseweg op een carnavalswagen die het spoor overstak. Bij dat ongeluk raakte alleen de machinist gewond.

LEES OOK: Carnavalsclub schrikt enorm van spoorongeluk: 'We hadden 20 seconden'

De schade aan de trein was bij het ongeluk met de carnavalswagen groter. "Bij hogere voertuigen zoals bussen en carnavalswagens wordt die cabine wel geraakt, waardoor de machinist meer risico loopt op verwondingen."

Aanrijdingen zoals in Berghem hebben veel impact op machinisten, zo weet Jan Slaats uit eigen ervaring. Eerder vertelde hij wat een aanrijding met machinisten doet: