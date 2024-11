Twee doden na botsing met trein bij politieachtervolging: auto was gestolen

De auto die maandagnacht op een spoorwegovergang in Berghem werd geraakt door een trein, was gestolen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Door de aanrijding kwamen de twee inzittenden van de auto om het leven.

Over hun identiteit is nog geen informatie. De auto werd achtervolgd door de politie en werd op een spoorwegovergang geraakt door een passagierstrein. Dat gebeurde kort voor een uur 's nachts aan de Burgemeester van Erpstraat. De auto reed met hoge snelheid over de bewaakte overgang. Opvallend is dat op foto's is te zien dat de spoorbomen niet zijn beschadigd.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat in de trein niemand gewond raakte bij de botsing. Het treinverkeer tussen Oss en Wijchen lag enige uren stil, maar inmiddels rijden de treinen weer.