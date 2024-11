Geen straf voor FC Den Bosch na ongeregeldheden in wedstrijd tegen Vitesse

FC Den Bosch krijgt geen extra straf van de KNVB voor ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Vitesse op 18 oktober van dit jaar. De club heeft meerdere relschoppers geïdentificeerd en bestraft. Omdat het eerder al misging in stadion De Vliert tijdens de wedstrijd op 4 oktober tegen De Graafschap blijft de M-Side met daarop de fanatieke supporters wel leeg op 10 januari tegen Jong FC Utrecht.

De straf van een wedstrijd zonder fanatieke aanhang werd maandag al bekend, maar toen was nog niet duidelijk welke wedstrijd FC Den Bosch zonder publiek op de M-side moest spelen.

Tijdens de wedstrijd tegen Vitesse was het onrustig in Stadion De Vliert. Eerst gooiden supporters van FC Den Bosch bekers op het veld en daarna liep een kleine groep richting het uitvak met Vitesse-supporters. Er werd over en weer met spullen gegooid. Die avond werd er niemand opgepakt, maar de Bossche club laat weten dat het merendeel van de relschoppers inmiddels is geïdentificeerd en een straf heeft gekregen. Naast een stadionverbod zijn er een aantal geldboetes opgelegd.

LEES OOK: Thuisduel FC Den Bosch stilgelegd na misdragingen supporters

De aanklager betaald voetbal van de KNVB vindt dat FC Den Bosch voldoende heeft gedaan om de hooligans aan te pakken en legt daarom geen straf op. "FC Den Bosch is geen voorstander van collectieve straffen en is dan ook blij dat de KNVB afziet van maatregelen. Zo hoeven alle welwillende supporters – en dat is de overgrote meerderheid – niet te lijden onder een klein groepje dat zich heeft misdragen", staat in een verklaring op de clubsite.

Bij de wedstrijd tegen De Graafschap twee weken eerder liep ook een groepje relschoppers richting het uitvak, waarna er werd gegooid met onder andere buizen en stoeltjes. Ook werd in het stadion vuurwerk afgestoken. De Bossche club heeft volgens de aanklager hier te weinig individuele straffen uitgedeeld en daarom moet de M-Side een wedstrijd leeg blijven.

FC Den Bosch is tegen deze straf niet in beroep gegaan, dit mede omdat er nog een voorwaardelijke straf openstond vanwege het afsteken van vuurwerk in de wedstrijd tegen Ajax op 30 mei 2023.

LEES OOK: FC Den Bosch bestraft met een thuiswedstrijd zonder fanatieke aanhang