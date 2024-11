FC Den Bosch bestraft: één thuiswedstrijd zonder fanatieke aanhang

De eigen fanatieke aanhang (M-side) van FC Den Bosch mag niet in het stadion zijn tijdens een van de eerstkomende thuiswedstrijden. De club uit de Keuken Kampioen Divisie krijgt de straf voor ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van 4 oktober tegen De Graafschap.

Fanatieke supporters van FC Den Bosch staken bij die bewuste wedstrijd tegen De Graafschap vuurwerk af en bestormden na afloop van de wedstrijd het veld. Ook zocht de fanatieke aanhang de confrontatie met de bezoekers in het uitvak. "Waarbij over en weer met stoeltjes en stalen buizen is gegooid", stelt de KNVB.

FC Den Bosch staat momenteel zesde in de stand van de Keuken Kampioen Divisie.

