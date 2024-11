Klachten over onderhoud warmtepomp: 'Denk goed na over welk merk je kiest'

Topdrukte en smeekbedes aan de telefoon bij warmtepomp-installateurs, het is aan de orde van de dag. Veel huiseigenaren raken in de knel door problemen met het onderhoud van de warmtepomp, want er is geen monteur te vinden die het werk wil doen. Ook bij installatiebedrijf Van Erve in Tilburg zitten ze tot over de oren in het werk. "We kunnen de vraag simpelweg niet aan en moeten regelmatig mensen teleurstellen."

"Normaal gesproken zou een installateur gewoon service en onderhoud moeten aanbieden bij de installatie van een warmtepomp", zegt Stef Vingerhoets van installatiebedrijf Van Erve. Hij vermoedt dat sommige zzp'ers, die als zelfstandige werken, niet zitten te wachten op onderhoud. "Misschien is dat een beetje kort door de bocht, maar sommigen plaatsen hem en dan is het, succes ermee."

Bij het Tilburgse installatiebedrijf zitten ze tot over de oren in het werk. "De vraag is enorm, maar de handjes zijn er niet. Dus hoe spijtig ook, wij gaan dit soort onderhoudsklussen op dit moment niet aannemen", zegt de bedrijfsleider. "We hebben niet mogen leveren, we hebben niks gemonteerd, maar dan zouden we wel onderhoud moeten plegen, misschien zelfs garantiegevallen. Daarvoor hebben we helaas geen tijd."

Bij Kemkens is dat anders. Daar hebben ze ruim 25.000 warmtepompen in onderhoud, door ongeveer zestig speciaal daartoe opgeleide servicemonteurs. "Iedereen die een warmtepomp heeft van een van de twaalf merken die we ondersteunen kan bij ons instromen. We hebben alle grote merken zoals Remeha, Daikin, Mitsubishi en NIBE", zegt directeur Twan van Grinsven van Kemkens.

Ondanks dat zegt hij te beseffen dat hij toch een hoop mensen moet teleurstellen als ze zich bij zijn bedrijf melden. Van Grinsven: "Er zijn op dit moment 216 verschillende merken die ook nog verschillende types hebben. Probleem is dat je met sommige warmtepompleveranciers geen afspraken kunt maken of dat er geen onderdelen beschikbaar zijn. Dan wordt het lastig om deze huiseigenaren verder te helpen, hoe graag we dat ook willen."