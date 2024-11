Overval maakte diepe indruk op Trana: 'Blij dat verdachte nu is gepakt'

De telefoonreparatiewinkel van Trana Roustaie en haar man is zaterdag 14 september op klaarlichte dag overvallen. Sinds die dag komen er heel veel mensen bij de eigenaren van Telephone City in Waalwijk langs om het stel te steunen. "We zijn overspoeld met liefde", vertelt de eigenaresse. De politie heeft deze week één van de verdachten opgepakt.

Rond kwart over twee lopen de twee daders die bewuste zaterdagmiddag de winkel binnen met vuurwapens. Ze bedreigen de aanwezige medewerker met een geweer. "Maar daar waren wij niet zo bang voor." "Dat komt door onze afkomst", vertelt de eigenaresse. "Door de oorlog die we hebben meegemaakt, hebben we met veel verdriet ons geboorteland Afghanistan moeten verlaten. We hebben daar als kind veel erge dingen gezien en meegemaakt." Het gezin vluchtte naar Nederland. "We zijn blij dat we met zoveel liefde zijn ontvangen hier", vertelt Trana. "En diezelfde liefde hebben we nu weer mogen ontvangen tijdens en na de overval."

"Maar dat er een verdachte is gepakt, daar zijn we al heel erg blij mee."

Op het moment dat de dieven met hun buit de winkel proberen te verlaten, blokkeren omstanders de weg. "Het waren twee oudere mensen uit de buurt die de deur dichthielden." Het lukt de overvallers toch de winkel te verlaten. Ze gaan er op een scooter vandoor. Een van de verdachten wordt deze dinsdag opgepakt. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Tilburg. "Dat er een verdachte is gepakt, daar zijn we al heel erg blij mee." Hier zie je hoe de dieven de winkel met veel moeite weten te verlaten:

"Al zijn we nog blijer met alle liefde waarmee we zijn overspoeld", vertelt de eigenaresse trots. "Het heeft nogal wat impact gehad op de mensen in de buurt blijkbaar. Daar zijn we iedereen heel dankbaar voor." De vele kaarten, bloemen en bemoedigende berichtjes hebben het stel dan ook goed gedaan. "Dat heeft ons diep geraakt. We zullen niet opgeven. De winkel is met bloed, zweet en tranen ontstaan. We hebben er hard voor moeten werken."

"We laten ons niet ontmoedigen door angst of tegenslagen."

"We hebben alles opgeruimd en de juiste steun gegeven aan onze collega die op het moment van de overval in de winkel was", vertelt Trana strijdbaar. "Het is jammer dat we dit hebben moeten meemaken, maar je wordt er wel wakker van." Om te voorkomen dat het nog een keer kan gebeuren is de winkel extra goed beveiligd met camera's en een magnetische deur. "We laten ons niet ontmoedigen door angst of tegenslagen. Wat we boven alles verlangen, is een leven in vrede, vrij van conflict en onzekerheid. We gaan gewoon door en wij denken dat het ons al best is gelukt."