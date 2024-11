Weggebruikers vinden nieuwe drempels te hoog: 'Het zijn halve skischansen'

De komst van nieuwe verkeersdrempels in Bosschenhoofd heeft tot veel discussie geleid. Niet alleen de hoogte staat ter discussie, er wordt ook gepleit voor andere maatregelen om het hardrijden te beperken. Maar dat is nog niet zo makkelijk, stelt verkeersdeskundige Paul van de Coevering. "Het gaat om het gedrag."

Iedereen is het er over eens: de gevaarlijke verkeerssituatie op de Pastoor van Breugelstraat in Bosschenhoofd kon echt niet meer. Maar nu er vijftien nieuwe verkeersdrempels zijn om de snelheid eruit te halen, is toch niet iedereen blij. De drempels zijn volgens weggebruikers veel te hoog. "Het zijn halve skischansen. Ik wip gewoon in de stoel omhoog als ik eroverheen rijd."

De meeste weggebruikers vinden het goed dat er iets aan de verkeerssituatie is veranderd, maar sommige vinden het iets te veel van het goede. "Je kan er niet eens met 30 kilometer overheen, dat is al te veel. Je moet bijna stoppen. Als je dat niet doet dan begint alles in je auto te vliegen", vertelt Andrea.

Alina staat er dubbel in. "Ik ben blij dat ze er zijn, maar voor je auto is het niet echt fijn. Je stoot nog net je hoofd niet als je over zo'n drempel rijdt."

Veel mensen zijn van mening dat andere oplossingen misschien wel beter zijn. Van camera's plaatsen tot torenhoge boetes. Verkeersdeskundige Paul van de Coevering van Breda University snapt waarom mensen met dit soort suggesties komen, maar toch is niet elke oplossing mogelijk.