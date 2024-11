Mensensmokkel en gedwongen prostitutie: Roosendaler 15 maanden de cel in

Een 56-jarige man uit Roosendaal is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man heeft drie personen uit Thailand naar Nederland gesmokkeld, van wie hij twee vrouwen dwong tot prostitutie. Naast de celstraf moet Roosendaler N. van S. ook ruim 32.000 euro aan crimineel verdiend geld terugbetalen.

Twee weken geleden eiste het OM nog een celstraf van 3 jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechter is nu tot een lagere straf gekomen. Dat komt omdat de rechtbank van mening is 'dat het plegen van mensensmokkel van drie slachtoffers niet betekent dat N. van S. daarvan een beroep of gewoonte heeft gemaakt'.

Zelf ontkent Van S. vanaf het begin zijn betrokkenheid bij de zaak. "Vanaf dag één heb ik gezegd dat ik die dames kende, maar ik heb nooit geld van ze afgepakt. En ik heb ze nooit gedwongen tot prostitutie", zei hij tijdens een eerdere zitting. "Ik verdiende een ton per jaar, waarom zou ik zoiets doen?"

LEES OOK: Man verdacht van mensensmokkel en gedwongen prostitutie: 3 jaar geëist

De Thaise vrouwen zouden via Facebook in contact zijn gekomen zijn met een 'agency' om in Nederland in de prostitutie te gaan werken. Zo konden ze geld verdienen voor hun familie. Dat bureau regelde een toeristenvisum en een vliegticket. De vrouwen moesten hiervoor zo'n 11.000 euro per persoon betalen, naast de huur die ze ook nog moesten betalen. Deze schuld konden ze aflossen door het geld dat ze verdienden met prostitutie in te leveren.

De vrouwen mochten niet zelf beslissen waar en wanneer ze werkten en ze moesten 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn voor potentiële klanten. Ze woonden en werkten in het huis van de moeder van een medeverdachte. Daar moesten ze met drie tot zes klanten per dag seks hebben.

Met de vrouwen werd geadverteerd op de erotische website kinky.nl. Toen politieagenten via deze site een afspraak maakten, kwamen ze uit bij de vrouwen in het huis in Roosendaal. Daar vonden ze een bed met tissues en glijmiddel. Tegen de vrouwen was vooraf gezegd dat als de politie kwam, ze moesten zeggen dat ze voor zichzelf werkten. Ook mochten ze nooit aangifte doen.

Verpleegsters uit de Filipijnen

Uiteindelijk verklaarden de vrouwen toch aan de politie wat er aan de hand was. Zelf zegt Van S. dus dat hij de vrouwen kent, maar dat hij niets met de zaak te maken heeft. In een eerder appgesprek spreekt hij wel over de vrouwen en het regelen van kamers. Zelf beweert hij dat dat ging over het huisvesten van verpleegsters uit de Filipijnen, maar dat vindt de rechtbank ongeloofwaardig.