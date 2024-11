Man steekt vrouw neer terwijl drie kinderen thuis zijn: 'Alles werd donker'

"Alles werd donker voor mijn ogen en ik ben op haar afgegaan." Dat is wat de 41-jarige R.R. uit Eindhoven verklaarde nadat hij een vrouw in haar huis in die stad meerdere keren in haar rug en armen stak. Tijdens een ruzie in de relationele sfeer, zo gaf de politie al snel na de steekpartij aan. Een en ander gebeurde terwijl er drie jonge kinderen thuis waren. Tijdens een eerste zitting in de zaak in de rechtbank van Den Bosch bepaalde de rechter donderdag dat de man de zaak niet in vrijheid mag afwachten.

De verdachte, R.R., wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij zit sinds 10 september in het huis van bewaring. Op die dag ging het namelijk flink mis in het huis aan de Bethaniestraat in Eindhoven. De man stak de vrouw meerdere keren en vluchtte daarna te voet richting de Jerusalemlaan en winkelcentrum Woensel. Op het centraal station van Eindhoven werd hij opgepakt. De vrouw werd na de steekpartij naar het ziekenhuis gebracht. En de kinderen die in het huis waren, werden opgevangen door de politie. LEES OOK: Vrouw neergestoken in huis, verdachte opgepakt op station Na de steekpartij verklaarde de man dat hij uit emotie had gestoken: "Ik werd heel erg boos en kwaad. Alles werd donker voor m'n ogen. Ik ben op haar afgegaan." Volgens de politie zou het gaan om een ruzie in de relationele sfeer. Of de twee een relatie hebben of hadden en van wie de in het huis aanwezige kinderen zijn, werd donderdag tijdens de zitting niet duidelijk. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot het toebrengen van zwaar letsel. Daar is zijn advocaat het niet mee eens, zo bleek: "De verwondingen zijn wel te zien op foto's, maar niemand weet met welke kracht er gestoken is." Ook wees de advocaat erop dat de vrouw gestoken is in haar rug, waar geen vitale organen zitten. Maar volgens de officier van justitie doet dat er niet toe. "Het gaat om de intentie dat hij steekt in het bovenlichaam van de vrouw. De vrouw zat ook niet stil."

"Het is een poging tot femicide en de gevolgen hiervan zijn voor haar heel groot."