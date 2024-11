Grensoverschrijdend gedrag op basisschool: leerling doet aangifte

Een leerling heeft zelf aangifte gedaan tegen een leraar op de openbare basisschool Hartevelden in Tilburg. Het gaat om iemand uit groep 5, laat de school weten.

Het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag bij een incident dat vorige week op de basisschool is gebeurd. De leraar is daarom door de school van de groep gehaald. Volgens de politie is de leerkracht niet aangehouden.

Of het om een man of een vrouw gaat, wil de politie niet zeggen. Evenmin wordt ingegaan op wat er precies is gebeurd. "Grensoverschrijdend gedrag is een hele brede term", zegt een woordvoerder van de politie. "En speculeren zorgt alleen maar voor meer onrust."

De school zelf reageert terughoudend. "Er is grensoverschrijdend gedrag geconstateerd", zegt Annemie Martens, voorzitter van het College van Bestuur van het overkoepelende bestuur Kinderstad. "We willen er transparant over zijn en een veilige school blijven, maar meer kunnen we er niet over zeggen. De politie onderzoekt het verder."

Voorlopig is de leerkracht van de groep afgehaald en de politie doet onderzoek. Er staat een vervangende docent voor de klas. Ouders, die volgens het schoolbestuur met veel vragen zitten, zijn uitgenodigd om op school vragen te stellen en te praten.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Grensoverschrijdend gedrag naar leerling: leraar van groep gehaald