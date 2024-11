Voetbalclub onwetend van oude zedenzaak: 'Rauw op ons dak'

Het bestuur van DVVC wist tot woensdag niet dat een oud-trainer van deze Dongense voetbalvereniging acht jaar geleden een clubgenote seksueel heeft misbruikt. Een artikel hierover bij Omroep Brabant heeft veel losgemaakt in Dongen. DVVC-voorzitter Carla van Delft: ”Dit viel ons rauw op het dak. Ik wist alleen van een affaire in 2019.”

Tijdens de rechtszaak werd bekend dat de man na het beëindigen van de relatie met Esther online toenadering heeft gezocht met een aantal andere jonge clubgenotes. De ouders van een toen 15-jarige Dongense deden aangifte. Dat was in 2019. Voor dit online kinderlokken (grooming) kreeg S. 100 uur werkstraf en, mocht hij weer in de fout gaan, drie maanden cel.

Het slachtoffer zei tijdens de zitting dat ze zich een ‘gebruiksvoorwerp’ heeft gevoeld. Ze hadden onder meer seks in de dug-out en een materiaalhok van het sportpark van DVVC. Er is de maximale werkstraf van 280 uur geëist. Ook wacht de Dongenaar maandenlange cel wanneer hij zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt. Hieronder valt onder meer het vermijden van contact met minderjarigen.

De verdachte, Jan Willem S., stond woensdag voor de rechtbank in Breda. De 30-jarige voormalige eerste-elftalspeler van DVVC bekende dat hij in 2016 en 2017 ontucht heeft gepleegd met de zeven jaar jongere Esther (*).

DVVC-voorzitter Carla van Delft zegt dat ze echt geschrokken is van de berichtgeving over de voormalige trainer. “Ik was net bij de club teruggekeerd toen blijkbaar de eerste affaire speelde. Dat heeft het bestuur nooit geweten. Maar het moet ook voor de vrouw en de wederzijdse ouders verschrikkelijk zijn om dit allemaal te moeten meemaken. Denk eens aan de moeder en vader van het slachtoffer. Zij moeten toch een soort van vertrouwensrelatie hebben gehad met die man en dan zijn er in hun huis ontuchtige dingen gebeurd. Dat moet echt vreselijk zijn.”

Van Delft was wel op de hoogte van de groomingzaak in 2019. Volgens haar heeft het bestuur toen adequaat gereageerd: “We hebben de man direct geroyeerd. Wat hij heeft gedaan, was onacceptabel. Bovendien was hij speler van het eerste elftal en dan weet je dat zo’n verhaal als een lopend vuurtje door Dongen gaat. Toen hij bij een andere club wilde gaan voetballen, heb ik bij die vereniging wel als voorwaarde gesteld dat hij niet in aanraking met jongeren mocht komen. Ook zijn betrokken ouders bij elkaar geroepen voor een bijeenkomst. Politie, zedenpolitie en de burgemeester zijn eveneens ingelicht.”

“Verder hebben we de statuten van onze vereniging tegen het licht gehouden, want die bleken wel erg verouderd te zijn. Er stond hierin nog niks wat te doen bij zedendelicten of het gebruik van alcohol of drugs. Dat speelde in de periode dat de club werd opgericht, in 1932, nog niet.”

De moeder van het toen 15-jarige meisje bevestigt dat er een bijeenkomst met ouders is geweest, om alles te bespreken en binnenskamers te houden. Ze is blij dat nu alles in de openbaarheid is gekomen. De Dongense zegt verder dat het artikel over de rechtszaken ook tot boze en verdrietige reacties bij haar dochter en andere betrokkenen hebben geleid.