Oekraïense 'Sinterklazen' zamelen cadeautjes in voor kinderen

Als een Sinterklaas die zijn grote boek leest, zo scrollen de Oekraïense Anastasiia en Oksana door hun telefoon. Ze scrollen door een lijst met Oekraïense kinderen die zijn getroffen door de oorlog, en graag opgevrolijkt worden met een sinterklaascadeau. De dames zamelden cadeautjes in voor het initiatief 'Secret Santa' en hopen nu dat er nog veel andere ‘sinterklazen’ opstaan.

Het initiatief is opgezet door de stichting 'Netherlands For Ukraine Foundation', een club die Oekraïners een hart onder de riem wil steken. Hun website genaamd 'Secret Santa' is eenvoudig van opzet. Oekraïense kinderen, van baby’tjes tot zestien jaar oud, zijn aangemeld. Vervolgens kunnen gebruikers door de lijst scrollen om een kind uit te kiezen dat zij in het zonnetje willen zetten.

Het initiatief ging beide dames direct aan het hart. “Ik zag al die foto’s van kinderen die veel hebben meegemaakt. Als moeder van twee kinderen leefde ik direct met ze mee. Mijn kinderen hebben alles dat hun hart begeert, terwijl zij onze steun zo hard nodig hebben”, vertelt Anastasiia. “Voor een euro of tien kun je een soort wonder voor zo’n kindje verrichten!”

Toen ze voor het eerst op de website keek, waren er nog zeshonderd kinderen op zoek naar een sponsor voor hun ‘Sinterklaaswonder’. “Inmiddels staat de teller nog maar op honderd”, vertelt Anastasiia opgelucht. “Dat betekent dat er al vijfhonderd kindjes geholpen zijn!”

Ook Oksana droeg een steentje bij, ‘soms zelfs iets teveel, lacht ze. “Ik blijf maar door die lijst met kindjes scrollen. Telkens denk ik ‘ach, wat is twintig euro nou?’, en dan komt er weer eentje bij.”