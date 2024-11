112-nieuws: kat in de boom • man (18) beroofd van rugzak

10.35

Een 18-jarige man is gisteravond op de Kanaaldijk-Noord in Dongen door vier mannen met geweld beroofd. De jongeman werd eerst lastigvallen met vervelende opmerkingen, daarna werd hij geslagen en spoten de mannen iets in zijn ogen.

De daders pakten zijn rugzak af en renden naar de parkeerplaats waar ze in een zwarte auto hard weg reden richting de Wilhelminastraat. De politie is bezig met buurtonderzoek, bekijkt camerabeelden en is op zoek naar getuigen van de beroving.